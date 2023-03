EY aasta ettevõtja nominent ⟩ Thermoarena – kümne aastaga maailma esiviisikusse

«Alguses mõtlesime sinisilmselt, et Saksamaa on suur riik, läheme sinna,» meenutab ettevõtja. «Aga kui seal messidel ringi ära käisime ja klientidega suhtlesime, siis saime teada, et Saksamaal ütles keiser juba 200 või rohkem aastat tagasi, et linnas ei tohi puitmaju olla, sest nii palju on põlenguid. Seal ei olegi puitmaju ja puitu kasutatakse vaid terrasside ehitamiseks.»

Skandinaavias on teisiti: Rootsis on enamik maju värvitud fassaadiga. «Need on traditsioonid, mida sina väikeriigi väiketootjana murda ei suuda,» märgib Pindma.

Thermoarena põhituruks on kujunenud Kesk-Euroopa, kuna seal saab müüa toodet kallimalt. «Kui metsast raiuda palki, siis maksab see 50 eurot tihumeeter, saekaatrist läbi lastes on hind juba 250, meie juures tõuseb väärtus 450 eurole ning kui teha veel hööveldused, tuleimmutused ja muud töötlused, siis on hind üle 1000 euro,» kirjeldab ettevõtja toote väärtuse kasvu.

400 000-eurone pauk

Termopuidu tootja sihib tippu, sest kriisides saab alati esimesena pihta see, kes on toiduahelas kõige madalamal kohal. Kes on viimasel kohal ja müüb kallist kaupa, suudab seda transportida ka ümber maakera Austraaliasse, Uus-Meremaale ja Lõuna-Ameerikasse.