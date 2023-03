Mati Nurs – hiidlane suure algustähega

Merelähedane eluviis on hiidlastel veres. Kõik Mati pojad on paberite järgi kutselised kalurid, kes ka päriselt võrkudega merel käivad.

Andis firma poegadele üle

«Algul oli ta iga päev kohal, suhtlesime pidevalt, ta hoidis ennast asjadega kursis. Vaid viimasel aastal jäi eemale,» meenutab Agur. Ettevõttes tegutsevad ka tema vennad Andres ja Argo, kuid perefirma jätkab Mati alustatud joont. Firma on järjest laienenud ja käive on kasvanud nii tootevaliku kui ka mahtude arvelt.

«See on see, mida oskame teha, oskused on väga olulised. On olnud aegu, kui hüpped on olnud väga suured. On tulnud uued tooted. Oleme muutunud nutikamaks,» kirjeldab Agur.