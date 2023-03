EY aasta ettevõtja nominent ⟩ HUUM viib Eesti sauna laia maailma

Samas pole mingi saladus, et kodumaised jaeinvestorid ootavad HUUMi näiteks First Northi alternatiivbörsile. «Seni kuni saame ise väga kenasti hakkama, siis... No vaatame. Ma tegelikult ei välista midagi, aga hetkel on meil tähelepanu muudel asjadel. Ma arvan, et praeguses majanduskeskkonnas kujuneks ka [aktsia] hind liiga soodsaks,» avab Nellis.

Kes väga soovib HUUMi teekonnast osa saada, saab ettevõtte osakuid soetada läbi Funderbeami keskkonna. «Funderbeam oli meil rohkem mainekujundus- ja turundusprojekt. Raha kaasamine oli tegelikult toonases majanduskeskkonnas kõige väiksem mure.»

Samas möönab Nellis, et algusaastatel võinuks HUUM siiski julgemalt meeskonda suurendada: «Tagantjärele mõeldes sai ehk alguses liiga pikalt üksi-kaksi või kolmekesi pusitud.»

Pealinna ei kipu

Lõppenud aastal seadis HUUM end sisse Tartu külje all paiknevas Vahi tööstuspargis. «Tartu sellepärast, et ma ise soovin siin elada. Olen Tallinnas kolm kuud elanud ja pean tunnistama, et sinna ma ei soovi kolida,» selgitab Nellis, rõhutades, et ettevõtte logistika sellest ei kannata.

Kuigi maailma saunaturul on HUUMil veel pikk tee käia, on asutaja südameasi hea seista ka saunakultuuri arengu eest. Nii andis ta veebruaris koos paari kaasautoriga välja saunaraamatu, mis on plaanis tõlkida vähemalt kuude keelde.