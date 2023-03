EY aasta ettevõtja nominent ⟩ Kristjan Maruste – mees nagu pööristorm

Keerulisemaks muutuv majanduskeskkond sobib Marustele väga. Ta möönab, et rasked ajad toovad rohkem tõuksikliente – see on üks odavamaid ringiliikumise viise –, kuid see «kui ventikasse viskab» meeldib «hullult» ka isiklikel põhjustel.

«Me nägime, et suudame ehitada mingeid sõidukeid ja võistelda nende vastu, keda toetab suur autotööstus ja neile ka pähe teha. See mis-nüüd-mina-siin tunne kadus ära. Ma usun, et see on hästi oluline: saada võimalikult varajases eas tunne, et kõik on võimalik, kui sa palju tööd teed ja vaeva näed. See on minu meelest oluline edukas olemiseks: et sa ei karda. Et sa julged panna ega hakka ennast ise piirama.»