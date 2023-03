EY aasta ettevõtja nominent ⟩ Vilve Vene tunneb pangandustehnoloogiat läbi ja lõhki

Palju on juttu sellest, et IT-valdkonnas on vähe naisi ja veel vähem naisjuhte. Tuleb välja, et neid siiski leidub, kuid neist ei räägita nii palju kui meestest.

«Saksamaal teatakse minust ilmselt rohkem kui Eestis,» tõdeb Vene, kelle uue firma Tuum, ärinimega Modular Technologies OÜ, üks kontoritest asub Berliinis. Ta tunnistab, et pole kunagi teadlikult meediasse trüginud, kuid rahvusvahelist äri alustades saadi aru, et seda tuleb teha. Ärinaine on andnud intervjuusid ja avaldanud finantstehnoloogia eksperdina arvamust nii Saksa kui ka Suurbritannia meediaväljaannetes. Eestis tunti nende vastu huvi ainult siis, kui nad IT-ettevõtte Icefire’i maha müüsid.

«Eesti ühiskonna hoiakud ei soosi naisjuhte,» ütleb Vene. Ta toob näiteks paar aastat tagasi ilmunud artikli naisjuhtidest, kus räägiti naistest, kellel oli lillepood või juuksurisalong – mitte et need oleks vähem tähtsad, kõik ärid on samaväärsed –, aga hoiak on selline, et meeste äri on tõsine, aga naised teevad n-ö ilusaid asju.