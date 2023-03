Luminori prognoos: majandus peab kasvama neli protsenti, et jõuda nulli

Euroalal jätkub inflatsioon kiiremas tempos kui Eestis, tõstes importkaupade hindu. «Meie endi kauaoodatud palgatõus tõstab ettevõtete kulusid ja jõuab samuti tarbijahindadesse,» märkis Uusküla. 2022. aasta võrdluses jääb hinnatase Eestis tänavu siiski 9% võrra kõrgemaks, sest eelmise aasta lõpu hinnad on eelmise aasta keskmistest hindadest märksa suuremad ning pool tänavusest hinnatõusust on tegelikult eelmisel aastal toimunud hinnatõus.

Palgad kerkivad kümnendiku võrra

Palgad kasvavad Luminori prognoosi kohaselt tänavu 10%, kuid reaalpalga puhul on oodata 5-protsendilist kasvu. «Avalikus sektoris on tehtud vajalikud otsused tuua õpetajate, politseinike ja päästetöötajate palgad järele teiste ametialade palkadele. Ettevõtted, mis valmistusid väga külmaks talveks kõrgete energiahindadega, on saanud veidi leevendust ning pole vaja hoida enam samaväärset likviidsusvaru. Töötajate palgasurve on ilmselge,» rääkis Uusküla.