Ranno Tingas: ettevõtjaks kasvatakse läbi otsuste ja valikute

Raske aeg teeb tugevamaks

Sõda ja häving Ukrainas on puudutanud meid kõiki ja selles reaalsuses tegutsevad igapäevaselt ka Eesti ettevõtjad. Lisaks energiakriis ja kiire inflatsioon ning paljudele ootamatult juhtunud intressimäärade positiivseks muutumine, mis lõpetas ajaloolise negatiivsete intressimäärade kümnendi. Nii nagu vaid aasta tagasi vaibunud pandeemia ajal, siis ka nüüd sõeluvad raskused välja, kelle tahtejõud, ärimudel, ärikultuur on tugevamad. Need kasvatavad ja laiendavad oma äri ning tulevad raskustest välja sitkemana. Keerulisemad ajad on nagu lakmuspaber, näidates ettevõtja tegelikku sisu, sest kiire kasvu ja vabalt kättesaadava kapitali ajastul pidi ebaõnnestumiseks päris palju «pingutama».

Selleks, et vaadata tulevikku, tasub korra vaadata tagasi – lausa paarsada aastat. Nimelt EY koostas hiljuti globaalse pereettevõtjate indeksi, kus 500 suurima seas on ka 6 ettevõtet, mis on asutatud aastatel 1610–1792. Seega on oma tuleviku ärile võimalik vaadata ka sellises perspektiivis. Mida oleks vaja, et Eesti ettevõtjad oleksid edukad palju pikemas vaates, kui järgmised 1–2–5–10 aastat?

Riik pakub ökosüsteemi