EY aasta ettevõtja nominent ⟩ Ivo Suursoo seab liitujatele juba börsiplaane

«OIXIO peaks jõudma 20 miljoni piirimaile ja Columbus umbes 15 miljoni piirile, aga kindlasti oleme lähenemistes võrreldes eelmise aastaga konservatiivsemad, kuna õhus on suur hulk teadmatust majanduskeskkonna arengute kohta,» räägib Suursoo. «Kasumi kasvu prognoosime 5–8 protsenti.»

Riist- ja tarkvarailma tervikpartnerlus

Plaanis on jõuda «nullist sajani» teenuseni, mis tähendab, et sisuliselt suudetakse olla täisteenuse pakkuja kõiges, välja arvatud internetiühenduse majja toomine – see jääb telekommunikatsiooni partneri teha.

«Võtame välisühenduse, loome sinna ümber ettevõtte sisevõrgu, kogu kasutajate töövahendite ja serverite infrastruktuuri ning kaitseme selle moodsate küberturbe praktikate ja tehnoloogiatega selleks, et toimiv ja turvaline IT oleks ettevõtte nähtamatu konkurentsieelis – seda kõike teeb OIXIO,» kirjeldab Suursoo.

«Seejärel koostame ettevõtte digitaliseerimise arengukava ja viime selle erinevate tarkvaradega ellu, kuniks ettevõttest on saanud digiarengu edulugu – seda teeb siis Columbus. Need kaks maailma – võiks öelda ka riist- ja tarkvaramaailm – on aga erinevates kohtades tihedalt põimunud, ja just see fakt aitab meil olla tervikpartnerina efektiivne.»