Bigbank: huvi kodulaenu vastu püsib, kuid laenusummad tegid järsu languse

«Näeme rohkem väiksemate ja odavamate objektide ostutehinguid, mille peamiseks selgituseks tundub olevat ehteestlaslik tarmukus. Inimesed on kohanenud uute oludega ja tahavad oma laenuotsused teha nii-öelda kindla peale,» kommenteeris Bigbanki Eesti juht Jonna Pechter, kelle sõnul oli keskmise laenusumma nii suur langus veebruaris siiski üllatav. «Kuna kinnisvaraturul laiemalt hinnad palju muutunud ei ole, siis on koduostjad pigem laenumahu vähendamiseks suurendanud omafinantseeringut,» usub Pechter.

Samas on eelmise aasta lõpuga võrreldes üldine huvi kodulaenude vastu selle aasta esimestel kuudel olnud märgatavalt suurem. Veebruaris andsid Pechteri sõnul tooni just ligikaudu saja tuhande euro suuruste laenude võtjad. «Huvitava tähelepanekuna on kuni 150 000 euro mahus kodulaenu lepingu sõlminute hulgas viimasel ajal ülekaalus olnud naised, sellest piirist suuremaid summasid laenavad aga enamuses mehed,» märkis Bigbanki juht.

Igatahes annab taotluste arvu kasv Pechteri sõnul põhjust mõõdukaks optimismiks. «Tõsi, sellist rallit, nagu aasta tagasi toimus, me niipea kindlasti ei näe. Samas on koduostjad pausilt tagasi ja vaatavad aktiivselt ringi,» märkis Pechter ning lisas, et tehingute koguarv jääb tõenäoliselt samuti mõneks ajaks tippaegadele selgelt alla, kuna kinnisvarasse investeerijaid on turul selgelt vähemaks jäänud.