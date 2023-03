Kaubanduskoda tahab tervise edendamise kulude maksuvaba piiri tõstmist

Praegu kehtiva regulatsiooni üheks kitsaskohaks on organisatsiooni hinnangul see, et võimaldab tööandjal maksuvabalt hüvitada vaid väga väikese osa töötaja tervise edendamise kulutustest. Kitsas loetelu on koja arvates üheks põhjuseks, miks täna ei kasutata seda võimalust rohkem nii tööandjate kui ka töötajate poolt, niisamuti ei võta praegune maksuvabade kulude loetelu piisavalt arvesse, et erineva vanuse ja erinevate huvidega töötajad vajavad ja soovivad erinevaid tegevusi oma tervise edendamiseks. Ühtlasi on viimaste aastate kiire inflatsiooni tulemusena vähenenud 100 euro ostujõud ning see jätkub ka lähiaastatel.