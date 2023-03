Turu ülevaade ⟩ Eesti Energia: tuuline ilm ja gaasivarud on börsihinda langetanud

Möödunud nädalal oli elektrihind Eestis keskmiselt 119,6 eurot megavatt-tunnist ehk 3,2 euro võrra rohkem võrreldes eelmise nädalaga. Kõige odavam oli hind kolmapäeva, 8. märtsi südaööl, makstes 57,42 eurot megavatt-tunni eest. Kõrgeimat hinda tuli tasuda esmaspäeva, 6. märtsi hommikul kell 9, mil hind oli 217,09 eurot megavatt-tunni eest, teatas Miller pressiteates.

Euroopa Komisjon on pikalt arutanud Euroopa elektrituru reformimist, et vältida möödunud sügisel nähtud ülikõrgeid elektrihindu. Tänaseks on Milleri sõnul ettepanekutega jõutud niikaugele, et elektriturul seni kehtinud põhimõte, kus nõudluse katmiseks vajaminev kallim pakkuja määrab turuhinna, jääb kehtima.

«Lühiajaliste suurte hinnakõikumiste vastu soovitatakse tarbijatel kasutada rohkem pikalt ettefikseeritud hinnaga lepinguid. Viimased aitavad ka taastuvenergia pakkujate rahavoogusid planeerida ja nii kiirendavad taastuvenergiasse investeeringute tegemist. See on omakorda oluline Euroopa gaasisõltuvuse vähendamiseks ja aitab samas kaasa kliimaeesmärkide täitmisele,» sõnas ta.

Universaalteenuse hind on seotud Eesti Energia põlevkivielektri tootmishinnaga ja praegu on keskmine turuhind sellest madalam. «Oluline põhjus selleks on märkimisväärselt langenud gaasihind ja hea gaasivarude tase Euroopas. Kuna peamine kütteperiood on samuti läbi saamas, on nõudlus vähenemas ja väga tuulised ilmad lükkavad hinnad kohati päris madalaks. CO2 hind, mis on aga põlevkivist elektritootmisel suur hinnakomponent, püsib tasemel 96 eurot tonni eest,» toonitas turustrateeg

«Kuna ühe megavatt-tunni põlevkivielektri tootmisel eraldub ligi üks tonn CO2, siis põlevkivielektriga seotud universaalteenuse hinda oluliselt allapoole tuua ei saagi. Olulisem on ehk teadmine, et vajaduse korral on põlevkivielekter olemas, aga igapäevaseks tarbimiseks saab ühiselt Euroopa elektriturult elektrilt odavamalt osta,» lisas Miller.