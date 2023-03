Graafik ⟩ Panganduskaos USA-s lõi ka euribori järsult alla

Ka Soomes laialt kodulaenude hinnastamisel kasutatav 12 kuu euribor langes järsult 0,35 protsendipunkti. 12 kuu euribori intress oli täna 3,509 protsenti, esmaspäeval oli see 3,858 protsenti, vahendas Soome Kauppalehti.

«Täna nähtud 35-punktine kukkumine oli selle intressimäära suurim igapäevane liikumine, mida kunagi nähtud,» kommenteeris Nordea peaanalüütik Jan Von Gerich euribori muutust Twitteris. Von Gerich ennustab samas, et langus on lühiajaline ning hindab, et euribor pöördub lähipäevil taas tõusuteele.