Bussivedajad seljatasid Eesti riigi

Euroopa Kohus rõhutas, et riikide kohustus hüvitada vedajatele tasuta sõidud kehtib juba aastast 1971. Kuigi Transpordiamet on märtsi alguses teavitanud avalikult, et hüvitab kõikidele vedajatele sellised kulud alates 08.09.2019 ehk Euroopa Kohtu otsuse tegemise päevast kolm aastat tagasiulatuvalt, jäävad vedajad siiski varasemate aastate teenuste eest hüvitisest ilma, kuna need on aegunud.