Margus Linnamäe vahetas Confido juhi välja

Confido suuromaniku Margus Linnamäe sõnul on aastaid Põhja-Eesti Regionaalhaiglas töötanud ja Läänemaa haiglat juhtinud Garder valdkonna tipptegija, kelle liitumine aitab Confidol pakkuda edaspidi veelgi kvaliteetsemat teenust. «Doktor Garderil on suurepärane kogemus ja head teadmised, et toetada Confido kiiret arengut,» sõnas Linnamäe.