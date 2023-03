Tuulepargi vastu võitlev Sõrve elanik ei saanud riigikohtust abi

Haldus- ja ringkonnakohus ning nüüd ka riigikohtu kolleegium jätsid maaomaniku kaebuse läbi vaatamata. Riigikohtu kolleegium selgitas, et riik on seadnud eesmärgiks ja võtnud endale ka kohustuse edendada taastuvenergia kasutamist. Kuna tuuleenergia arendamine saab toimuda ainult teemaplaneeringus määratud merealadel, siis on seal tuuleparkide rajamine võrreldes muude huvidega nüüd esikohal.