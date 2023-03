Iduettevõtja Kaidi Ruusalepp: ma ei usu, et SVB pankrot mõjutab Eesti firmasid

Ruusalepa sõnul pole täpselt teada, kui paljud Eesti ettevõtted SVBs oma raha hoidsid. «Minule teadaolevalt on Eestis iduettevõtted väga hästi oma riske maandanud. Nad ei ole hoidnud oma varasid ühes pangas. Ma ei tea, et kellelgi oleks lühiajalisi likviidsusprobleeme, et nad ei suudaks töötajate palka maksta ega arveid tasuda,» lausus ta.

Samas möönab Ruusalepp, et finantsturu usaldus sai kannatada. «Loodan, et nädala jooksul tulevad rahustavad sõnumid, ning turg rahuneb,» ütles ta. Ta ei usu, et SVB pankrot mõjutab Eesti idufirmade laenusaamine võimalusi, kuna muudatused ärilaenude andmisel toimusid juba eelmisel aastal, kui pangad võtsid laenude andmisel konservatiivsema suuna.

Eelmisel nädala neljapäeval selgus, et SVB on maksevõimetu. SVB on alates 1980. aastatest olnud üks peamisi laenuandjaid idufirmadele USAs. Pank on andnud laenu üle maailma, sealhulgas ka Euroopa ettevõtjatele.

USA valitsus teatas, et tagab klientidele panka hoiused. Ühendkuningriigis ostis SVB hoiused HSBC pank, kes võimaldab neile klientidel neile ligipääsu. Seega saavad ettevõtjad soovi korral oma raha välja võtta.

Mis põhjustas pankroti?

Ruusalepp sõnul kahekordistus koroonakriisi ajal SVB panga hoiuste maht, kuid ilmselt ei suutnud panka juhid suurenenud hoiuseid piisavalt hästi investeerida. «Ilmselt lühiajalisele kapitalile võeti liiga palju pikaajalist investeeringut peale. Varad investeeriti võlakirjadesse ning kui vahepeal tõusid intressimäärad, siis see risk realiseerus», selgitas Ruusalepp.

Asutajate Selts koondab kiiresti kasvavate tehnoloogiafirmade (ehk idufirmade) asutajaid, kes Eestis tegutsevad. Ühingu juhatusse kuuluvad teiste hulgas ettevõtjad Allan Martinson ja Martin Villing (tehnoloogiafirma Bolt kaasasutaja).

Kaidi Ruusalepp on ka investeerimisplatvormi Funderbeam asutaja ja juht.

Wise oluliselt kannata ei saanud

Rahaülekandeteenuseid pakkuv Eesti ettevõtte Wise teatas esmaspäeval, et nende kokkupuude SVB pangaga oli minimaalne ja seega pankrot neid oluliselt ei mõjuta.