Ukraina lükkas tagasi Venemaa ettepaneku teraviljaekspordi lepingu pikendamiseks

Kui Venemaa teatas, et on lepingu piiratud pikendamiseks avatud, ütles Ukraina infrastruktuuriminister Oleksandr Kubrakov Twitteris, et venelaste ettepanek on vastuolus üldleppe tingimustega, mis lubavad lepingut pikendada vähemalt 120 päeva. Viimati uuendati lepet novembris.