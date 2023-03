Elroni uue juhatuse liikmena asub aprillis ametisse Märt Ehrenpreis

«Elronil on tugev potentsiaal ja võimalus kasvada tehniliselt regiooni üheks kaasaegseimaks reisijateveo ettevõtteks, mille sujuva reisijateveo teenuse taga seisavad professionaalsed töötajad, modernne veerem ja hooldustaristu,» ütles Ehrenpreis.

Ta lisas, et senine Elroni meeskond on teinud ära väga suure ja oodatud töö, mille tulemusel jõuavad 2024. aasta lõpus liinile uued täiendavad reisirongid. «Uute rongide vastuvõtt, logistika- ja hooldusvõimekuse vastavaks arendamine ning uute rongide liiklusesse integreerimine on esimesed suurprojektid, millele saan uue juhatuse liikmena anda oma panuse,» märkis Ehrenpreis.