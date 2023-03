Energeetikaeksperdid: aeg on universaalteenuselt lahkuda!

70:3. Ei, see ei ole mõne noorte korvpallimängu tulemus, kus ühed on aastaid trenni teinud ja teised alles alustanud. See on börsihinna ja universaalteenuse 2023. aasta hinnavõrdlus, mis kuulutab karmi tõde: nn riigielekter on löönud börsihinda tänavu vaid kolmel päeval. Seejuures näitavad futuuride hinnad, et suvel odavneb börsielekter suure tõenäosusega veelgi, samas kui universaalelektrit ähvardab järjest kallineva CO 2 -kvoodi tõttu Konkurentsiameti hinnakorrektsioon.