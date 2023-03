Norra kutsus liitlasi vältima arenguriikide hooletusse jätmist

Norra rahvusvahelise arengu minister Anne Beathe Tvinnereim ütles ajakirjanikele, et arenguriikidel «on vaja näha, et nad ei ole unustatud», kui maailma tähelepanu on pöördunud Ukrainale seoses Venemaa eelmisel aastal alustatud sõjaga.

«Me ei saa riskida sattumisega olukorda, kus arenguriigid tunnevad, et lääs on ülejäänute vastu,» lausus ta.

Tvinnereim rõhutas vajadust mitte jätta Ukraina abistamise kõrval hooletusse teisi kriise ning vajadust tagada ülemaailmne toidujulgeolek.

Ta süüdistas mõningaid riike umbusu külvamises.

«Ma ei arva, et see on juhuslik, et (Vene välisminister Sergei) Lavrov on teinud mitu reisi Aafrikasse,» ütles ta, juhtides tähelepanu ka «Hiina huvidele Aafrikas».

«See on vaid üks näide, miks on tähtis, et sellised riigid nagu Norra ja sarnaselt meelestatud riigid ei taanduks, vaid pigem suurendaksid meie rahvusvahelist toetust,» ütles Tvinnereim.

Norra teatas otsusest eraldada viie aasta jooksul Ukrainale 75 miljardit krooni (7,08 miljardit dollarit) abi.