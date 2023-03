Tallinna Lennujaam paneb Ruhnu lennuvälja suveks kinni

«Hanke pakkumise tähtaeg on 27. märts, misjärel selgub tööde teostamise lõplik hind ning tööde teostamise lõplik maht. Tööde ajal on lennuväli lennuliiklusele suletud ning loodame lennuvälja sügiseks, kui algavad regulaarlennud Pärnu–Ruhnu ja Kuressaare–Ruhnu vahel, taas avada. Kuna tegemist on rekonstrueerimisega, siis lennuvälja parameetrid ja võimekus ei muutu, ent pareneb üleüldine olukord ning tõuseb ohutuse tase,» selgitas ta.