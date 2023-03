Remondi või saad karistada: homme hääletatakse sundrenoveerimise seaduse üle

Eurobürokraatide hinnangul renoveerivad eurooplased liiga aeglaselt oma kinnisvara. Kuna hoonete kütmisele läheb eri Euroopa arvutuste järgi kuni 40% liidus kasutatavast energiast, on leitud, et abi saaks seadusest, mis paneks inimesed sundkorras kinnisvara renoveerima.

Selle direktiivi vastu on arvamust avaldanud Eesti Omanike Keskliit, mille hinnangul ähvardaks direktiivi vastuvõtul sundrenoveerimine peaaegu pooli Eesti elamuid (ca 350 000 elumaja) ja seda juba järgmise kümne aasta jooksul. Omanikud saatsid Eesti eurosaadikutele märgukirja, milles nimetasid Euroopa Liidu plaani sisuliselt ebarealistlikuks. Omanike liidu juht Andry Krass märkis, et Euroopa Komisjonis 2021. aastal koostatud algne ettepanek on ITREs kulude poolel paisunud vähemalt kolmekordseks, samas kui vajalikud toetusmehhanismid puuduvad.