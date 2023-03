Maksulaekumine kasvas jaanuaris enam kui kümnendiku võrra

Palgafondi kasv kiirenes jaanuaris 12,1 protsendini võrreldes eelmise aastaga, kusjuures kiirenes nii keskmise palga kasv kui töökohtade arvu kasv. Sektoritest vedas jaanuari palgafondi kasvu majutus ja toitlustus 24,7 protsendiga. Osades sektorites on töökohad languses võrreldes eelmise aastaga. Suurim langus on töötlevas tööstuses, kus on üle 2300 töökoha vähem, raskused on eelkõige puidutöötlemise ja mööblitootmise sektorites. Veonduse ja laonduse sektoris on ligi 700 töökohta vähem, langust veab maismaaveondus ja torutransport. Jaanuari lõpu seisuga oli töö leidnud üle 10 000 ajutise kaitse saanud Ukraina kodaniku.