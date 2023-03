Ekspert: Soomes maksid elanikud elektri eest viis miljardit rohkem, kui oleks mõistlik

«Elektri tootmiskulud on (Soomes- toim) ligikaudu samad, mis enne energiakriisi. Energiatootjad saavad sellest olukorrast tohutult kasu. Energiakriis on tegelikult energiatootjate paradiis,» ütles ülikooli professor Peter Lund.

Professori hinnangul on kõrges hinnas on süüdi kogu Euroopa Liitu hõlmav energiaturg. Ta selgitas, et kohalikud energiaettevõtted, nagu Fortum ja UPM on saanud kasu elektriturusüsteemist ja selle hinnakujundusest, mille kohaselt määrab elektrihinna kõige kallim energiaallikas.