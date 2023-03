Selgusid EY Aasta Ettevõtja 2023 finalistid

Thermoarena asutaja Vahur Pindma toob välja, et kõige olulisem on ise uskuda, et sa teed õiget asja – ja kui kasv hakkab pisitasa tulema, on seeme õigesse mulda läinud. «Idanemise puhul aga ei saa enam jõudu juurde panemata jätta. Edu on alati tunnustus.»

Oixio/Columbus asutaja Ivo Suursoo märkis, et tavaliselt ei pane ettevõtted tähele, kui nende IT toimib hästi, aga nad märkavad, kui see ei toimi. «Oixio eesmärk on tagada oma klientidele märkamatult toimiv IT ja selle turvalisus. Plaanis on jõuda „«nullist sajani» ehk teenuseni, mis tähendab, et suudame olla täisteenuse pakkuja kõiges, välja arvatud internetiühenduse majja toomine – see jääb telekommunikatsiooni partneri teha.»

Modular Technologies looja Vilve Vene on Eesti idufirmade maailmas juba hästi tuntud nimi, kes tegi 2021. aastal eduka exiti oma ettevõttega Icefire. «Eestlased on väga head tootearendajad, kuid müügis ja turundamises me ei ole nii head. Oleme liiga tagasihoidlikud, aga müügivaldkond on üsna agressiivne ja nõuab järjekindlust, et esimesest tagasilöögist mitte kohkuda. Eesti start-upid on edukad, sest võtavad kohe suuna rahvusvahelisele ärile – meie turg on lihtsalt liiga väike, erinevalt näiteks Saksamaast, mis võib Saksa kohaliku start-upi vajadusi ilusti rahuldada.»