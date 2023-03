Lennufirmad üritavad kulude kärpimisega vältida piletite järjekordset kallinemist

Ryanairi tegevjuht Michael O’Leary ütles, et lennundus peab eeloleval suvel paljude võimalike väljakutsetega toimetulemiseks tegema kõike, et oma kulusid kontrolli all hoida.

Kuid hoolimata sellest, et paljud ennustavad 2023. aastaks veelgi krõbedamaid piletihindu, on mõned siiski optimistlikumad. USA-s oli jaanuari viimasel nädalal keskmine puhkuselendude hind populaarsematel siseliinidel 289 dollarit, mis on 71 protsenti kõrgem kui 2019. aastal. Nüüd prognoositakse, et suveks kerkivad keskmised lennupiletid küll 350 dollarini, kuid tegelikult on see madalam kui eelmise aasta tipp, mil suvehooajal maksid piletid keskmiselt koguni 400 dollarit.