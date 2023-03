Kuuendik Eesti iduettevõtetest tegutseb äritarkvara ja -teenuste alal

Startup Estonia juht Eve Peeterson sõnas, et Eesti iduettevõtlus on ajalooliselt koondunud tarkvarapõhistesse valdkondadesse, kuid järgmiseks eesmärgiks on arendada süvatehnoloogia valdkonda. «Erinevad raportid on välja toonud, et tuleviku majanduskasvu peamiseks mootoriks on just süvatehnoloogiad. Eestis tegutseb täna süvatehnoloogia alal 119 iduettevõtet ehk alla 10% kõikidest meie iduettevõtetest, kuid eesmärgiks on kahekordistada süvatehnoloogia valdkonnas tegutsevate ettevõtete arvu aastaks 2025 ning viiekordistada aastaks 2030,» tõi Peeterson välja. Ambitsioonika eesmärgi saavutamiseks on Startup Estonia ning Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi koostöös valminud ka tegevuskava teadus- ja tehnoloogiamahuka iduettevõtluse arendamiseks aastani 2030.