Personalifirma: erisoodustusmaks on maksusüsteemi rudiment, mis tuleks kaotada

Hetkeks maksulaekumine küll seetõttu pisut langeb, aga suures plaanis on riigi võit mõõtmatult suurem – inimestel on töö ja nad ei ela toetustest, nad on tervemad ja koormavad vähem meditsiinisüsteemi ning pension ei jää üksnes väheneva noore rahvastiku kanda, leidis Manpower oma edastatud ettepanekutes loodavale koalitsioonileppele.