SVB panga kokkuvarisemisest alanud kriis levib üle maailma

Iduettevõtjad ootasid ärevusega ümarlaua tulemusi ja teavet selle kohta, kuidas nende hoiuseid pangas edasi käsitletakse. ÜK haridustarkvara idufirma Lingumi tegevjuhil Toby Matheril on 85 protsenti oma ettevõtte sularahast SVB-s. Ta üritas oma kontol olevat raha teise panka üle kanda, kuid laupäeva õhtu seisuga polnud ta kindel, kas see toimis. «See on meie jaoks elu või surma küsimus,» nentis ta Bloombergile.

Aasia tehnoloogiafirmade juhid püüavad hinnata kriisi võimalikke tagajärgi oma ettevõtmistele. Singapuris ja Mumbais toimunud konverentsidel ei räägita millestki muust. «SVB pangakrahhi mõju tehnoloogiatööstusele ei tohiks alahinnata ja pankrotirisk on kõrge,» ütlesid China International Capitali analüütikud. «Hoiused on tehnoloogiliste idufirmade jaoks üliolulised, kuna neil kulub palju sularaha, et maksta kinni kopsakaid uurimis- ja arenduskulusid ning töötajate palku.»

California Finantskaitse- ja Innovatsiooniministeerium sulges osariigis asuva SVB ja määras Föderaalse Hoiuste Kindlustamise Korporatsiooni (Federal Deposit Insurance Corporation) rahaliste vahendite halduriks, teatas FDIC reedel AFP vahendusel.

SVB 17 filiaali taasavatakse esmaspäeval FDICi loodud uue üksuse Deposit Insurance National Bank of Santa Clara (DINB) kontrolli all, mis annab klientidele juurdepääsu föderaalselt kindlustatud rahalistele vahenditele.

Tegemist on USA ajaloo suuruselt teise pangakrahhiga pärast 2008. aasta Washington Mutuali kokkuvarisemist. SVP on ühtlasi esimene föderaalselt kindlustatud asutus, mis on alates 2020. aastast pankrotistunud, teatas FDIC.