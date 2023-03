Uuring ⟩ Eesti naised on rahaliselt rohkem distsiplineeritud kui mehed

«Meie uuring näitab, et kuigi Eesti naised laenavad suurema tõenäosusega raha igapäevaste kulutuste katmiseks, on nad ka arvete õigeaegse maksmise osas distsiplineeritumad. See rõhutab kindla krediidihaldusstrateegia olulisust, eriti kui tegemist on inimestega, kellel võivad olla rahalised raskused,» ütles Intrum Balticsi tegevdirektor Ilva Valeika pressiteates.

Uuringu järgi ei laena 51 protsenti küsitletud Eesti meestest oma igakuiste kulutuste rahastamiseks raha, naistest ütles sama vaid 37 protsenti. Vaatamata suurema tõenäosusega raha laenamisele säästavad naistest ja meestest raha iga kuu vastavalt 72 ja 70 protsenti vastanutest.

Raha säästmise osas on Valeika sõnul mehed taas tugevamal positsioonil. «Kui Eestis säästab nii mees- kui naissoost vastajatest 19 protsenti kuus alla 5 protsendi oma palgast, siis naistest vaid 13 protsenti säästab üle 20 protsendi. Mehi on rohkem ka nende seas, kes ütlevad, et pärast kõigi majapidamisarvete, sealhulgas üüri, eluasemelaenu, kommunaalmaksete või laenu- ja krediitkaardi tagasimaksete tasumist jääb neil alles üle 50 protsendi kuupalgast,» ütles Valeika ja lisas, et sedasi vastab 37 protsenti Eesti meestest ja 30 protsenti naistest.

Intrumi küsitlusest selgus ka, et naised on distsiplineeritumad arvete õigeaegse maksmise osas – 85 protsenti Eesti naistest ja 84 protsenti meestest ütlesid, et on viimase 12 kuu jooksul tasunud kõik arved õigeaegselt. Nende hulgas, kes ei ole õigel ajal tasunud rohkem kui ühte arvet, kirjeldas 70 protsenti naistest seda kui ühekordset sündmust, kusjuures vähem kui pooled meestest väitsid sama. "Seega tunnistab õigeaegselt arveid maksmata jätnud eestlaste seas 52 protsenti meestest ja vaid 30 protsenti naistest, et tasumata jätmine on regulaarne," märkis Valeika.