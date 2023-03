Venemaa üritab karistada Euroopat metalliekspordi piiramisega

Venemaa on pea täielikult lõpetanud oma maagaasi ekspordi Euroopasse ja teatas hiljuti, et vähendab sel kuul vastuseks lääne sanktsioonidele naftatootmist. Järgmiseks võib Citigroupi analüütikute arvates üritada Kreml kasutada Euroopa majanduste kahjustamiseks oluliste metallide, nagu alumiiniumi ja pallaadiumi, ekspordipiiranguid, vahendas CNN.

Moskva on näidanud pidevalt üles valmisolekut kasutada Venemaa tohutuid loodusvarasid, et anda vastulööke läänele, kus kehtestatakse aina uusi sanktsioone vastuseks Venemaa aastatagusele sissetungile Ukrainasse.

Luubi all on ka Venemaa roll ülemaailmses tuumaenergiatööstuses. Riik on oluline tuumakütuse eksportija ja selle tuumasektor on seni lääneriikide sanktsioonidest enamasti pääsenud.