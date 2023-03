Võlanõudefirma juht: hetkel majanduses toimuv on vaid raskete aegade algus

Energiahinnad sel aastal küll uusi tippmarke pole püstitanud ning nafta hind püsib isegi üllatavalt odav, siis nõuab majanduskasv kõikide pusletükkide kokku sobitumist. Tulevikuvaates võib küll roheenergia võidukäik osutuda pääseteeks, kuid see ei ole kohe appi tõttav lahendus, vaid midagi, mille kallal tuleb veel kõvasti tööd teha. Ära ei saa ka unustada, et rohepöörde kõrval on vaja jätkuvalt pöörata tähelepanu koheste vajaduste täitmiseks – et inimesed ei külmetaks või peaks pimedas istuma – mis on andnud “harjumuspärasele” energeetikasektorile uue hingamise ning lükanud hulga roheinvesteeringuid kaugemasse tulevikku.

Inflatsioon ei anna asu

Energeetikasektori seatavate piiride kõrval pole vähem oluline roll mängida ka inflatsioonil. Koroonaaeg tõi kaasa meeletu rahatrüki ning kui liita sinna juurde sellele eelnenud 15 aastal toimunud tuleviku arvelt elamine, on lihtne näha, et ükskord peab ka tagajärgedega tegelema. Suhtumine, et las see inflatsioon olla, majanduskasv katab need probleemid ära, oli väär ning seda on nüüd mõistnud ka keskpangad ise.