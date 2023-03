Von der Leyen loodab lõpetada Euroopa autotootjate kolimise Ühendriikidesse

Akud on elutähtis osa USA kavast märkimisväärselt laiendada elektrisõidukite tootmist. IRA eraldab umbes 370 miljardit dollarit maksukrediidile ja roheenergia subsiidiumidele, ent sisaldab kvalifitseerumiseks ka «valmistatud Ameerikas» nõuet.

Euroopa liidrid on aga üha rohkem mures, et EL-is tegutsevad energia- ja autofirmad kas suletakse või on nad sunnitud kolima Ühendriikidesse.