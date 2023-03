Ühisosa on nii tolleaegsel kriisil kui praegustel probleemidel erinevatel põhjustel usalduse kadumine pankade vastu. Pangandus põhineb teatavasti usaldusel. Seda kas on või ei ole.

Kolmapäeval teatas end krüptopangana tituleerinud Silvergate Capital, et nad likvideerivad panga vabatahtlikult. Investoritele tuli see üllatusena ja aktsia kukkus järsult. Pangast tõmmati raha välja. Reedel levisid juba uudised pealkirjadega – milline krüptopank kukub järgmisena ja millised kümme krüptopanka on ohus.