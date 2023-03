USA rahandusminister avaldas muret seoses pangaaktsiate müügilainega

«Jälgin väga tähelepanelikult hiljutisi arenguid seoses mõne pangaga,» ütles minister Janet Yellen kongressi komiteele. «Kui pangad kogevad finantskahju siis see on ja peaks olema murekoht.»

Silicon Valley Banki emafirma SVB Financial Groupi aktsia kukkus neljapäeval üle 60 protsendi, kui selgus, et see kaotas katses rahastust kaasata väärtpaberite müügiga 1,8 miljardit dollarit. Reede hommikul firma aktsiaga kauplemine peatati.