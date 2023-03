Rekordiline toetus ⟩ Üks Rootsi kodanik teenis 68 000 eurot elektritoetust

Kümme inimest, kes on riigis kõige enam toetusi saanud, on kõik saanud üle 300 000 Rootsi krooni (26 tuhande euro), selgub SR Ekoti ülevaatest.

See, kus isik elab või millise kinnisvaraga on tegemist, on konfidentsiaalne. Kuid arvestades isiku elektripiirkonda, võib antud summa Ekoti arvutuste kohaselt vastata umbes 1,5 miljoni kilovatt-tunni suurusele tarbimisele.

Elektritoetus on suunatud eraisikutele. Rootsi Sotsiaalkindlustusamet on aga mitmetel tuhandetel juhtudel maksnud välja nii suuri elektritoetusi, et kahtlustatakse, et need on läinud ettevõtetele.