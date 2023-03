Päästeamet hangib suure koguse uusi päästeautosid

Põhiauto koosneb alusautost ja pealisehitusest, mis komplekteeritakse päästevarustusega ja on ette nähtud kasutamiseks inimeste ja vara päästmiseks ning keskkonna kaitseks tehtavate tööde korral, näiteks tulekahjud, loodusõnnetused, katastroofid, avariid, plahvatused, liiklusõnnetused ja muud õnnetused. Samuti õnnetustega kaasnevate ohtude likvideerimiseks tehtavate tööde puhul.

Päästeameti päästetöö osakonna juhataja Viktor Saaremetsa sõnul asendavad uued autod neid sõidukeid, mille elukaar on juba täis. «Uusi juurde ei lisandu ehk koguarv ei tõuse. Kuna päästeameti bilansis on ka Sisekaitseakadeemia õppeotstarbelised põhiautod, siis koos nendega on ametil kokku 104 ühikut, sealhulgas reservmasinad,» ütles Saaremets BNS-ile.