Tervise- ja tööminister: praegu koondatakse vähem inimesi kui aasta tagasi

«Aastavahetusel teevad ettevõtted traditsiooniliselt plaane uueks aastaks ja muuhulgas toimub siis kõige rohkem koondamisi. Nii on töötus aasta algul alati kõrgem kui kõigil teistel kuudel. Kui intressitõusud välja arvata, on ettevõtetel läinud praegu pisut kergemaks,» märkis Peterson

Ta tõi välja, et praegu on koondamiste arv kuus umbes 1700-2000, samas kui aasta tagasi oli koondatuid isegi rohkem.

Viimastel andmetel on Eestis 55 100 registeeritud töötu, kellest 6500 on Ukraina sõjapõgenikud. Petersoni sõnul on paljud Eestis elavad ukrainlased juba töö leidnud.