Majandusanalüütikud: intessimäärasid tõstetakse veel neli korda

Analüütikute sõnul on praeguseks siuliselt kindel, et Euroopa Keskpank tõstab oma 16. märtsi istungil baasintresse veel 50 baaspunkti ehk 0,5 protsendi võrra. Edaspidi prognoosivad majandusanalüütikud veel kolme 25-baaspunktilist intressimäärade tõusu, mis kergitaks keskpanga hoiuse intressimäära tänaselt 2,5 protsendilt 3,75 protsendini.

Kuigi 3,75-protsendiline määr on eelmise küsitlusega võrreldes pool protsendipunkti karmim ennustus, jääb see alla turgude ootustele, kes näivat arvestavat 4-protsendilise nn lõppintressiga.

EKP karmimat reageeringut oodatakse seoses Euroopa rekordilise alusinflatsiooniga (hinnatõusu mõõdik, millest on maha arvatud toidu- ja energiakulud - toim), mis on julgustanud Euroopa Keskpanga nõukogu liikmeid tegema üha jõulisemaid avaldusi.

Kuigi EKP peaökonomist Philip Lane on öelnud, et kõrged intressimäärad ja laenukulud võivad püsida haripunktis mitu kvartalit, eeldavad analüütikud, et seda siiski ei juhtu. Esimest intressimäära langetamist 3,5 protsendini ootavad Bloombergi küsitletud majandusteadlased 2024. aasta veebruaris ning järgmist kärbet 2024. aasta juulis.