Tõnu Mertsina: uus valitsus on raskes olukorras

Uus valitsus on raskes olukorras. Valimisprogrammid sisaldavad kalleid lubadusi, kuid riigirahandus on nende elluviimiseks liialt viletsas seisus. Kuigi eelmisel aastal oli majandus püsivhindades languses, aitas kiire inflatsioon jooksevhindades sisemajanduse kogutoodangu tõusule ja maksude laekumisele kaasa. Kuna hinnakasv aeglustub, pidurdab see ka majanduse nominaalkasvu.