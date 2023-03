Nestor: tööstusettevõtete äritegevust pärsib nigel nõudlus välisturgudel, eriti Rootsis

«Viimati näitas töötleva tööstuse tootmismaht kasvavaid numbreid nii ammu kui eelmise aasta mais ja praeguseks on tootmismahud kahanenud pea koroonakriisi aegsele tasemele,» ütles Nestor BNS-ile ja lisas, et nõudlus tööstustoodete järele on hetkel madal pea kogu arenenud maailmas, ent Eesti spetsiifiliseks probleemiks on sõltuvus Põhjamaade ehitus- ja kinnisvaraturust.

«Eriti just Rootsis on elamuehitus vajunud varjusurma ja selle endises mahus taastumine võib võtta aastaid. Seetõttu ei ole üllatav, et tootmismahud on enim langenud just puidu- ja mööblitööstuses. Võttes arvesse tööstussektori tähtsust nii sisemajanduse kogutoodangus kui tööturul, siis on just selle tegevusala edasine käekäik täna peamine risk Eesti majandusele," nentis Nestor ja avaldas lootust, et suurem langus lähikuudel peatub ja ettevõtted leiavad muutunud oludes uue tasakaalupunkti.