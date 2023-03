Uuring: Soomes sageneb töötajate läbipõlemine

Kolm aastat kestnud (2019–2022) uuringus selgus, et inimeste töövõime on nõrgenenud ja läbipõlemine sagenenud, kirjutab Soome rahvusringhäälingu uudisteportaal Yle.

Uuringus osales 480 inimest vanuses 22–66 aastat, neid küsitleti iga poole aasta tagant. FIOH spetsialisti Janne Kaltaineni sõnul selgus korduvate küsitluste käigus, et läbipõlemise sümptomitega inimeste hulk on tõusnud.

Kokkuvõttes tundis veidi enam kui veerand töötajatest tööl läbipõlemise sümptomeid. Töötajad tundsid kroonilist väsimust, emotsionaalse enesekontrolli halvenemist ning seda, et ei soovinud enam teistega suhelda. Kõik need sümptomid viitavad ka depressioonile.

Tööandjad võiksid luua parema töökeskkonna

Kaltaneni hinnangul pole siiski tegemist lootusetu olukorraga. «Samas on kahetsusväärne, et ei ole muutust paremuse poole. Oleksime eeldanud, et pärast Covidi kriisi taandumist panustasid tööandjad rohkem töökeskkonna parandamisele,» ütles Kaltainen.