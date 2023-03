Autojuhid rõõmustage: nafta hind jätkab suurt kukkumist

Reutersi teatel on hinnasula põhjustatud ootus, et keskpangad jätkuvad karmide intressitõusudega, vähendades seeläbi majandusaktiivsust ja nõudlust kütuste järele.

USA Föderaalreservi esimees Jerome Powell hoiatas sel nädalal turge suuremate ja kiiremate intressitõusude eest, öeldes, et FED eksis, kui arvas, et inflatsioon on ajutine. Powell lisas, et ta on olnud üllatunud USA tööturu tugevusest, mis läbi palgasurve hinnakasvule hoogu annab.