LHV kummalised aktsiaanalüüsid

Siinkohal tekib küsimus, milleks ja kellele neid analüüse üldse vaja on. Koosnevad need ju paljuski majandusaruannete ümberjutustustest.

LHV vanemanalüütik Sander Danil ütles, et viimastel aastatel on meid tabanud järjest mitu kriisi ja see on ka üks peamisi põhjuseid, miks on mitmete aktsiate puhul täpsemate arvuliste hinnangute andmist edasi lükatud.