ANALÜÜS ⟩ Kumb on tulusam rahapaigutus: aktsiad või kuld?

Võrdlus oli selgelt kulla kasuks. Kulla hind oli just jõudnud sajandivahetusel alanud tõusutsükli keskpaika (siis polnud muidugi teada, et see on keskpaik), Nasdaqi indeks polnud aga jõudnud veel sajandivahetusel toimunud internetimulli lõhkemisest toibuda. Nii oligi üsna lihtne kohalolijaid veenda, et kuld on parem investeering kui aktsiad.