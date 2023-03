Kinnisvaraportaal: Tallinnas ostetud korterite suurus kasvab

Kinnisvaraportaali Kinnisvara24 turuülevaatest nähtub, et kui väljaspool pealinna on energiakriis ja kiiresti kasvav Euribor pannud korteriotsijaid eelistama senisest väiksemaid elamispindu siis Tallinnas on ostetud korterite keskmine suurus aastaga kasvanud ja ka ruutmeetri hind kallinenud.