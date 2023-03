Biden tahab USA rikastele uusi makse kehtestada

Uudisteagentuur kirjutab, et võimalus, et ettepanekud Ameerika Ühendriikide Kongressilt ka heakskiidu saavad, on väga väikesed, seda eriti nüüd, mil vabariiklased esindajatekoda kontrollivad. Bidenil ei õnnestunud sarnast maksutõusu kava läbi suruda ka siis, kui demokraadid mõlemat Kongressi koda kontrollisid.