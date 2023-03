Moskva nimetas Ukraina teraviljaekspordi leppe pikendamist keeruliseks

Ent Lavrov väitis oma Saudi Araabia kolleegiga Moskvas peetud ühispressikonverentsil, et lepingu nendest punktidest, mis näevad ette Venemaa teravilja ja väetise eksporti, kinni ei peeta ja et «kui paketti täidetakse poolikult, muutub pikendamise küsimus üsna keeruliseks».

ÜRO peasekretär António Guterres rõhutas kolmapäeval oma Kiievi visiidil vajadust pikendada lepet, mis on võimaldanud jätkata sõjas olevast Ukrainast vilja väljavedu.

Guterres lisas, et samavõrra oluline on töötada selle nimel, et Musta mere kaudu korraldatav eksporditaristu saaks suurima võimaliku kasutuse.