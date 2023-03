Taavi Aas ⟩ Ka tasuta ühistransporti saab panna tõhusamalt toimima

Uue valitsuse prioriteedid on paigas. Reformierakondlased annavad läbi lillede märku, et maakondliku bussitranspordi dotatsioon 50 miljonit on kavas kaotada ehk siis kogu bussitranspordi kulu peavad katma sõitjad. Tegelikult ei tule muidugi kellelegi üllatusena, et selline plaan on Reformierakonnal sisimas alati põlenud, kuid Keskerakond on nii Tallinnas kui ka riigis tõmmanud sellele mõttele selgelt pidurit.

Keskerakonna algatusel toimib Tallinnas juba kümme aastat tasuta ühistransport. See on ennast tõestanud ning inimeste poolt väga hästi vastu võetud solidaarne lahendus. Arvud näitavad selgelt, et tasuta ühistransport on ka maakonnaliinidel vajalik ja oodatud. Sellises olukorras on veider, et on alanud kampaania kõige kõrgemal tasemel selle lõpetamiseks. See on transpordi arengu seisukohalt kahjulik ja halvendab inimeste toimetulekut.

Keskerakond kindlasti ei toeta tasuta ühistranspordi likvideerimist, kuid oleme valmis kaasa mõtlema, kuidas seda saaks panna toimima tõhusamalt ja inimeste huvidest lähtuvalt. Meie valimisplatvorm näeb ette suurendada liinimahte maakondlikel liinidel, kuna ühistranspordi kasutamine on praeguses kiires hinnatõusu olukorras suurenenud. Ühistranspordi võrgustikku tuleb vaadelda riigisisese tervikuna nii, et maakondade vahel oleks tagatud sujuv liikumine.

Samuti on äärmiselt vajalik integreerida erinevate ühistranspordiliikide kasutamine ja sobitada nende sõidugraafikud. Soodustada tuleb ka ühistranspordi sõlmpunktide juures jalgrattataristu arendamist.

Aga kvaliteedi kasv ei saa tulla nende inimeste arvelt, kes täna ühistransporti kasutavad ja kelle jaoks on just tasuta ühistransport oluline tugi muude kulutuste kõrval, mis niikuinii, ja eriti viimasel ajal, on tohutult kasvanud. Alles täna lugesin Postimehest, et toidukorv on Tallinnas kallim kui Helsingis, kus keskmine palk rohkem kui kaks korda kõrgem.