Tervisekassa plaanib suurendada meditsiiniteenuste rahastamist

Tervise- ja tööminister Peep Peterson saatis kooskõlastusringile määruse eelnõu, millega kehtestatakse tervishoiuteenuste loetelu ja tervishoiuteenuste rakendamise tingimused, mis on aluseks kindlustatud isikule osutatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmisel tervisekassa poolt; muudatuste kogukulu on 131,4 miljonit eurot ja need jõustuvad eelnõu kohaselt 1. aprillil.